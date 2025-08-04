لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار الدواجن؟ رئيس الشعبة يجيب

كتبت- آية محمد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه عقب اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتحاد الغرف التجارية، تم عقد اجتماع في اليوم التالي بغرفة القاهرة التجارية، بحضور جميع الشعب النوعية، وخاصة شعب المواد الغذائية.

وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا منذ أكثر من 3 أسابيع، حيث بلغ سعر الكيلو الحي بين 62 إلى 63 جنيهًا.

وأضاف: "نحن على استعداد لتوفير المنتج النهائي بسعر 100 جنيه، لكن المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار، بسبب الحلقات الوسيطة التي قد تمتص هذا الانخفاض".

وأشار إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة أن يلمس المواطن هذا التراجع في الأسعار بشكل فعلي.

كما تم خلال الاجتماع تقديم مقترحات تهدف إلى إيصال المنتج النهائي إلى المستهلك بسعر مناسب، وتكثيف الرقابة على الحلقات الوسيطة.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، هي "رمانة الميزان" التي تتدخل لضبط السوق.

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