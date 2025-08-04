كتبت- دينا كرم:

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع لم تشهد أي زيادات حتى الآن، مؤكدًا أن المصانع تواصل العمل وفق الأسعار الحالية دون تغيير.

وأضاف عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن مصانع قطاع مواد البناء لم تتلقى أي إخطارات رسمية من الحكومة بشأن تعديل أسعار الغاز حيث العمل داخل المصانع يسير بشكل طبيعي خلال شهر أغسطس الجاري، دون تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الغاز.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري.

وفي أبريل الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تثبيت سعر المازوت المورَّد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات، بينما رفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بواقع جنيهين.

وتُعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الوقود خلال عام 2025، بعد آخر تعديل جرى في أكتوبر الماضي، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة كل 3 أشهر منذ عام 2019، بعد تحرير تدريجي للدعم عن المنتجات البترولية.

ومن المفترض أن تراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر - إلا أن لجنة التسعير قررت في أبريل الماضي تأجيل جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر أي في أكتوبر المقبل.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

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