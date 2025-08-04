كتبت-أمنية عاصم :

أعلنت شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية – هايديليكو، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع خطوط ربط كهربائي لروافع مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروعات "الدلتا الجديدة"، جهد 220 ك.ف، خلال فترة زمنية قياسية بلغت نحو 4 أشهر فقط.

وبحسب البيان المرسل من وزارة قطاع الأعمال اليوم، شملت نطاق الأعمال إنشاء عدد من الخطوط الهوائية مزدوجة الدائرة وثنائية الموصل، وهي كالتالي خط رشيد (2-5) جهد 220 ك.ف بطول 1.3 كم، خط ND5/ND6 جهد 220 ك.ف بطول 37 كم، وخط ND6/ND7 جهد 220 ك.ف بطول 50 كم.

وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ المشروع بالكامل بكفاءة عالية بدءًا من أعمال التصميمات، مرورًا بالتنفيذ الشامل للأعمال المدنية، وتركيب الأبراج، وحتى شد الموصلات، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (جهة الإسناد) التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودخل المشروع الخدمة فعليًا بإطلاق التيار الكهربائي.

وأكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات التابعة للوزارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمثل أحد ركائز استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.

وأشار إلى أن شركة "هايديليكو" تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة ولديها كفاءات بشرية متميزة، مشيدا بالجهود التي بذلتها فرق العمل لإنجاز المشروع، ومؤكدًا على حرص الوزارة على دعم وتطوير الشركات التابعة لتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

يُذكر أن شركة هايديليكو تأسست عام 1971، وساهمت منذ إنشائها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وتُعد من الشركات الرائدة في مجالات تنفيذ خطوط نقل الكهرباء، محطات التوليد، محطات المحولات، التركيبات الكهروميكانيكية، شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وصناعة الأعمدة واللوحات الكهربائية.

وكما تنشط الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، إضافة إلى مشروعات الهاتف والنقل الثقيل. وقد تمكنت مؤخرًا من زيادة حجم أعمالها وفتح أسواق جديدة خارج مصر، ما يعكس تنامي قدراتها ومكانتها في السوقين المحلي والدولي.