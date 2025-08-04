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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:39 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

أسعار الأسماك

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 78 و82 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 110 و210 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و410 جنيه.

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أسعار الأسماك سوق العبور ارتفاع البلطي المأكولات البحرية
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