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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-8-2025 مع بداية التعاملات

05:21 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 4-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب استقر بحلول تعاملات مساء الأحد، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5257 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3942 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.24% إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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