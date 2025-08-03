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بقيمة 14.49 مليون جنيه.. "يس منصور" يرفع حصته في "بالم هيلز" إلى 12.03%

05:31 م الأحد 03 أغسطس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير قيام يس منصور رجل الأعمال بزيادة حصته في الشركة من 11.97% لـ 12.03% بمتوسط سعر الشراء بلغ 8.22 جنيه لتصل القيمة الإجمالية للصفقة لنحو 14.49 مليون جنيه، وفق بيان للشركة االيوم.

وتأسست شركة بالم هيلز للتعمير عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006، كما أنها مدرجة في بورصة لندن. ومتخصصة في التطوير العقاري وتملك الشركة واحدًا من أكبر بنوك الأراضي في مصر من خلال 29 مشروعًا في غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والبحر الأحمر. لدى الشركة شركات تعمل في المملكة المتحدة وسنغافورة ومصر والمملكة العربية السعودية.

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شركة بالم هيلز للتعمير يس منصور البورصة المصرية
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