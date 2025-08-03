بدء التداول على أسهم "الوطنية للطباعة" الثلاثاء المقبل

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة "الوطنية للطباعة" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.

وكانت الشركة الوطنية للطباعة أعلنت عن طرح أسهمها للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 21,171,040 سهم تمثل نسبة 10% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة.

وتم بتغطية الاكتتاب العام لشركة "الوطنية للطباعة"، بنحو 23.60 مرة ، بإجمالي طلبات بلغت 249.84 مليون سهم، مقارنة بـ10.58 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة، بنسبة تخصيص 4.23%.

وكانت الشريحة الثانية (الطرح الخاص) يبلغ عدد 10,585,520سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة و نسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة و تم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران.