الأجهزة الكهربائية: زيادة مبيعات التكييفات والمراوح بنسبة 15%

كتبت- دينا كرم:

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية "لمصراوي"، إن مبيعات أجهزة التكييف والمراوح ارتفعت بنسبة 15% خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع زكريا هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال موسم الصيف الحالي مما أدي لزيادة الإقبال على هذه الأجهزة، وبالتالي زيادة المبيعات.

وأوضح زكريا أن السوق يشهد استقرارًا في أسعار المراوح والتكييفات منذ نحو عام، رغم ارتفاع الطلب عليها في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الصرف ساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضح أن متوسط أسعار أجهزة التكييف تتراوح حاليًا بين، التكييف 1.5 حصان بين 19 ألفًا و33 ألف جنيه، و التكييف 2.25 حصان بين 30 ألفًا و46 ألف جنيه.

وتابع أن التكييف 3 حصان يتراوح بين 38 ألفًا و55 ألف جنيه، ويبلغ التكييف 4 حصان نحو 64 ألف جنيه، والتكييف 5 حصان يصل إلى 75 ألف جنيه، وتختلف من ماركة لأخرى وحسب مزايا التي يتمتع بها كل موديل.

وأكد زكريا أنه لا توجد مؤشرات على زيادات مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار سعر الصرف، إلى جانب حالة من الركود في مبيعات الأجهزة غير الموسمية مثل الغسالات والثلاجات والبوتاجازات.

وتوقع زكريا أن يسهم موسم الخصومات، مثل عروض "البلاك فرايداي" وتخفيضات نهاية العام، في تنشيط حركة المبيعات مجددًا في السوق.

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