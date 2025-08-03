أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط بـ547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

كتبت- دينا كرم:

قررت ثماني دول أعضاء في تحالف "أوبك+"، زيادة إنتاج قدرها 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر 2025.

ووفق بيان التحالف اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الدول الثماني – السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – افتراضيًا اليوم لمراجعة أوضاع السوق النفطية العالمية.

ويأتي هذا التعديل ضمن خطة سبق الاتفاق عليها في 5 ديسمبر 2024، تقضي بإلغاء تدريجي ومرن للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، بدأت من أبريل 2025، على أن تنفذ على مراحل شهرية.

وأكدت الدول أن الزيادة المقررة لشهر سبتمبر تعادل أربع زيادات شهرية وفق الجدول المتفق عليه، مع إمكانية وقف أو عكس هذه الزيادات بناءً على تطورات السوق.

وشددت الدول المشاركة على أن هذا القرار سيتيح لها تسريع تعويض الفائض في الإنتاج منذ يناير 2024، مشيرة إلى التزامها الجماعي بالامتثال الكامل لتعهدات إعلان التعاون، بما يشمل التعديلات الطوعية، والتي تراقبها لجنة المراقبة الوزارية المشتركة منذ اجتماعها المنعقد في 3 أبريل الماضي.

كما أكدوا عزمهم على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024، وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 7 سبتمبر 2025.

اقرأ أيضًا:

لماذا تراجعت مشتريات المصريين من الذهب؟.. الشعبة توضح

ما الذي حفّز صعود سهم "فاليو" بنسبة 850% مقابل أداء باهت لسهم "بنيان"؟