(وكالات)

حذر وزير العدل اللبناني، عادل نصار، اليوم الأحد، حزب الله اللبناني، من تداعيات تمسكه بسلاحه، مشددًا على أن الدولة اللبنانية لن تسمح بأن يُجر البلد بأكمله نحو "الانتحار السياسي" بسبب مواقف الحزب.

وقال نصار في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه".

ويأتي هذا التصريح، تزامنا مع دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى جلسة وزارية مرتقبة ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، توصف بأنها مفصلية في مسار النقاشات حول قضايا السيادة وسلاح الجماعات.