كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة اضافة الرائحة بالوراق، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال ستجرى وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وناشدت "تاون جاس" المواطنين عدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز، وحرصًا على سلامة المواطنين وطمأنتهم، دعت الشركة إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات عبر رقم الطوارئ 129 من أي هاتف أرضي.

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