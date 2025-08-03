وكالات:

تكبدت شركة "بيركشاير هاثاواي"، المملوكة لوارن بافيت، خسارة بقيمة 3.8 مليار دولار على حصتها في "كرافت هاينز"، في أحدث ضربة لرهان أثقل كاهل شركة المستثمر الملياردير في السنوات الأخيرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج"، ونقلته "العربية بيزنس".

يوم السبت، خفضت بيركشاير القيمة الدفترية لاستثمارها في "كرافت هاينز" إلى النصف تقريباً إلى 8.4 مليار دولار، بعد أن كانت أكثر من 17 مليار دولار في نهاية عام 2017. وتعد هذه خيبة أمل نادرة لبافيت، البالغ من العمر 94 عاماً، والذي كان له دور محوري في اندماج كل من "كرافت" و"هاينز" قبل نحو عقد من الزمان.

وانخفض سهم عملاق الأغذية المعبأة بنسبة 62% منذ ذلك الحين. وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 202%، وفق التقرير.

وقال المحلل في "إدوارد جونز"، كايل ساندرز، إن تخفيض القيمة كان "متأخراً". وأضاف: "يمكن القول إنه كان ينبغي عليهم القيام بذلك قبل عامين".

وأضاف التقرير، أن "كرافت هاينز" تدرس الآن فصل جزء من أعمالها في ظل مواجهتها تحديات، بما في ذلك التضخم الذي يثقل كاهل إنفاق المستهلكين وبحث الناس عن بدائل صحية لمنتجاتها.

وفي الشهر الماضي، سجلت الشركة انخفاضاً في المبيعات لم يكن بالسوء الذي توقعه المحللون، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأسعار، بحسب التقرير.

وفي الأشهر الأخيرة، أشارت بيركشاير إلى أنها تعيد النظر في علاقاتها مع كرافت هاينز. في مايو، أعلنت "كرافت هاينز" أن "بيركشاير" تخلت عن مقاعد في مجلس إدارة شركة الأغذية المعبأة. ولأن شركة بافيت أصبحت الآن محدودة بما تفصح عنه كرافت هاينز علناً، أعلنت بيركشاير أنها ستبدأ في الإعلان عن حصتها من أرباح كرافت هاينز بفارق ربع سنوي.

وفي حين صرح تكتل بافيت بأنه يمتلك 27.4% من أسهم كرافت هاينز في نهاية يونيو، فإن انخفاض قيمة أسهم كرافت هاينز قد يسهل الطريق إلى تخفيض تلك الحصة في المستقبل، وفقاً لـ ساندرز.

وقال: "أعتقد أنهم يمنحون أنفسهم مرونة أكبر للخروج من مراكزهم في المستقبل. هذه واحدة من أكبر زلات وارن في العقدين الماضيين. ربما حان الوقت لتجاوزها."