كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ضمان CGC - التابعة للبنك المركزي المصري- توقيع اتفاقية مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة)، بهدف توفير تمويل بقيمة 250 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى فروع الجمعية المنتشرة في مختلف محافظات.

وبحسب بيان الشركة اليوم وقع على الاتفاقية أحمد علوى مدير قطاع الميكرو بشركة ضمان CGC، وعادل جبريل رئيس مجلس إدارة جمعية "المبادرة"، بحضور خالد جمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والدكتورة زينب سليمان المدير التنفيذي للجمعية.

وقال خالد جمال المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ضمان CGC إن توقيع الاتفاق مع جمعية المبادرة لضمان التمويل، يجسد التزام الشركة بدعم المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير مظلة ضمانية تصل إلى 100% من قيمة التمويلات الممنوحة.

وأوضح أن الشركة نجحت في تأسيس وتشغيل برامج قطاع الميكرو من خلال شراكات بناءة مع الهيئات الدولية والجهات المانحة، وبموجب اتفاقيات تعاون فعالة.

وأضاف أن الشركة تحرص على تشجيع البنوك لتوفير تمويلات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالتعاون مع الجهات العاملة بمجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتشغيلية للمؤسسات المالية، تشمل دراسات سوق، تدريبات، دعم الأنظمة، والمتابعة والتقييم، بما يعزز قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة.

وقالت رانيا شريف، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة ضمان CGC، إن تأسيس وحدة الميكرو جاء كخطوة استراتيجية، عززت من قدرة الشركة على دعم المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والصغير.

وأوضح أحمد علوي مدير قطاع الميكرو بشركة ضمان CGC أن هذا الاتفاق يستهدف توفير التمويل لنحو 12 ألف مستفيد بقيمة تتخطى المليار جنيه للعملاء المستهدفين خلال 3 سنوات.

وأضاف إن التعاون مع البنوك لتوفير تمويلات بضمان الشركة لصالح جمعيات ومؤسسات أهلية مختلفة، انعكس ايجابيا على نتائج القطاع؛ حيث تم إصدار قروض بقيمة إجمالية بلغت 7.4 مليار جنيه.

قطاع الميكرو بشركة ضمان CGC نجح في تأسيس وتشغيل 98 وحدة تمويل على مستوى 16 محافظة، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في حين جرى ترقية 10 جمعيات إلى الفئة "أ" بفضل الدعم الفني الذي قدمته الشركة إلى جانب المظلة الضمانية، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية.