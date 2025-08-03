كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، والجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 110 و210 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و410 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.