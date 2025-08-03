ارتفاع الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والسكر، والدقيق، والجبن الأبيض، والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-8-2025، بينما انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، والدواجن، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.8 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.04 جنيه، بزيادة 2.71 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.56 جنيه، بتراجع 1.68 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.81 جنيه، بزيادة 2.39 جنيهات.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.78 جنيه، بتراجع 4.4 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60 جنيه، بتراجع 13.56 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.58 جنيه، بتراجع 1.75جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 416.58 جنيه، بزيادة 14.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.33 جنيه، بتراجع 1.61قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.47 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 122.69 جنيه، بزيادة 30.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 268.29 جنيه، بزيادة 3.61 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.96 جنيه، بتراجع 90 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 100.38 جنيه، بتراجع 2.62 جنيه.