النفط يتراجع بفعل مخاوف بشأن إمدادات أوبك+ وبيانات الوظائف الأمريكية

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط دولارين للبرميل بنهاية التعاملات الأسبوعية الجمعة بسبب القلق بشأن زيادة محتملة في الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها، في حين غذى تقرير أضعف من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف بشأن الطلب، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.67 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2.03 دولارًا، أي 2.83%، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.33 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولارًا، أي 2.79%.

وأنهى خام برنت الأسبوع على مكاسب بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.29%.

قال ثلاثة أشخاص مطلعون على المناقشات بين أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفين معها إن المجموعة قد تتوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأحد لتعزيز الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+ إن المناقشات بشأن الحجم مستمرة وأن الزيادة قد تكون أصغر.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن البلاد أضافت 73 ألف وظيفة في يوليو، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين، مما رفع معدل البطالة الوطني إلى 4.2% من 4.1%..

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية، أو على الاحتياطي الفيدرالي لعدم رفعه أسعار الفائدة. يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في تقدير قراره يوم الأربعاء".

وفي يوم الأربعاء، صوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما أثار انتقادات من ترامب ومجموعة من المشرعين الجمهوريين.

ركز تجار النفط طوال معظم الأسبوع على التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية، حيث من المقرر إلى حد كبير أن تدخل معدلات الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة المقبل.

وقع ترامب يوم الخميس أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10% و41% على الواردات الأميركية من عشرات الدول والأقاليم الأجنبية التي فشلت في التوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول الموعد النهائي الذي حدده في الأول من أغسطس، بما في ذلك كندا والهند وتايوان.

ومن بين الشركاء الذين نجحوا في تأمين اتفاقيات تجارية الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا العظمى.

وقال سوفرو ساركار من بنك دي بي إس: "نعتقد أن حل الصفقات التجارية بما يرضي السوق - أكثر أو أقل، باستثناءات قليلة - كان المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة".

كما حظيت الأسعار هذا الأسبوع بدعم من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا، وقد أثار هذا مخاوف من احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق.

قال محللو جي بي مورغان يوم الخميس، إن تهديد ترامب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي قد يُعرّض 2.75 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي.

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