يصل إلى 99 ألف جنيه.. تعرف على أسعار التكييفات خلال صيف 2025

كتبت- دينا كرم:

مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته، يزيد إقبال المواطنين على شراء أجهزة التكييف، مما دفع الكثيرين للبحث عن أفضل الأسعار والموديلات المتاحة في السوق.

ويعتمد تحديد السعر على عدة عوامل، أبرزها النوع أو الماركة، وقوة الحصان، وهل الجهاز بارد فقط أم بارد/ساخن، بالإضافة إلى عدة خواص أخرى.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" قائمة بأسعار بعض التكييفات المطروحة حاليًا في السوق المحلي حسب مواقعها الالكترونية:

يونيون آير

يونيون اير – تكييف ارتيفاي 1.35 حصان- بارد فقط ، بسعر 17,900 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي 5 حصان- بارد/ ساخن ، بسعر 67,300 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي 2.25 حصان- بارد/ساخن، بسعر 31,800 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي 1.5 حصان- بارد/ساخن، بسعر 22,400 جنيه.

تكييف – يونيون اير فري ستاند ، 3 حصان ، بارد/ ساخن بسعر 43,400 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي برو 2.25 حصان- بارد/ساخن، بسعر 31,800 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي 1.5 حصان- بارد/ساخن بسعر 22,400 جنيه.

تكييف – يونيون اير أرتيفاي 3 حصان بارد/ ساخن، بسعر 41,000 جنيه.

تورنيدو

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال، بسعر 30,899 جنيه.

تكييف تورنيدو اسبليت 2.25 حصان بارد – ساخن، بسعر 35,220 جنيه.

تكييف تورنيدو اسبليت 3 حصان بارد - ساخن ديچيتال، بسعر 41,735 جنيه.

تكييف تورنيدو اسبليت 3 حصان بارد - ساخن انفرتر ديچيتال، بسعر 50,999 جنيه.

تكييف تورنيدو اسبليت 2.25 حصان بارد – ساخن استاندرد ديجيتال، بسعر 43,800 جنيه.

إل جي

ال جى هيرو تكييف اسبلت بقوة 2.25 حصان بارد وساخن ديجيتال، بسعر 34,780 جنيه.

ال جى هيرو تكييف اسبلت بقوة 1.5 حصان بارد وساخن ديجيتال، بسعر 25,499 جنيه.

ال جى تكييف بقوة 5 حصان ديوال بارد/ساخن ديجيتال اسبلت واي فاي، بسعر 99,899 جنيه.

ال جى تكييف بقوة 4 حصان بارد-ساخن ديجيتال اسبلت واي فاي، بسعر 86,499 جنيه.

ال جى هيرو تكييف اسبلت بقوة 3 حصان بارد ساخن ديجيتال، بسعر 43,999 جنيه.

شارب

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد – ساخن، بسعر 39,800 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 2.25 حصان بارد – ساخن، بسعر 43,800 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 3 حصان بارد – ساخن، بسعر 52,800 جنيه.

تكييف شارب اسبليت 5 حصان بارد – ساخن، بسعر 95,690 جنيه.

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