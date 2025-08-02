تعرف على خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس من المنزل

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "بتروتريد" للخدمات التجارية البترولية وإحدى شركات قطاع البترول، عن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل إلكترونيًا، وكذلك سداد الفاتورة من المنزل.

وأوضحت الشركة أنه يتم بدء استقبال قراءة عداد الغاز الكترونيا لشهر أغسطس الجاري، ابتداء من يوم 1 وحتى يوم 27 أغسطس، ويمكن سداد الفاتورة ابتداءا من يوم 1 إلى نهاية الشهر.

ويقدم مصراوي في السطور التالية الخطوات الخاصة بطرق تسجيل القراءات ودفع الفواتير، وفقًا لما نشرته "بتروتريد" على موقعها الإلكتروني.

ويمكن تبليغ القراءات والاستعلام عن الفواتير من خلال عدة طرق:

عن طريق الرقم المختصر لخدمة العملاء 17169 من اى موبايل او خط ارضى

عن طريق الموقع الألكترونى الرسمي للشركة

عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR من الأرضي 09000727 او المحمول 5727

عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر وذلك عن طريق الجوجل بلاي ستور والأبل آب ستور

عن طريق تطبيق المحمول الخاص بشركة بتروتريد

طرق السداد المتاحة

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن من خلالها سداد فاتورتك، تشمل:

- من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

- من خلال المحافظ الإلكترونية.

- من خلال المواقع الإلكترونية مثل فوري وجوميا.

- من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) مثل فوري وضامن وأمان ومصاري.

- من خلال مكاتب البريد المصري، حيث يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب بريد ودفع الفاتورة بكل سهولة.

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