البترول: ضبط مليون و400 ألف لتر وقود مهرب بإحدى محطات الوقود بأسوان

كتبت- دينا كرم:



تمكنت فرق اللجنة المركزية للرقابة على حركة التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول من تحقيق نتائج مهمة في مجال مكافحة التهريب والتلاعب بمحافظة أسوان، فقد تم ضبط كمية مليون و400 ألف لتر وقود تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بمنطقة العوينية بمركز إدفو، وحرر عنها محضر برقم 1875 جنح مركز إدفو، كما تم ضبط 100 ألف لتر تم التصرف فيها بإحدى محطات الوقود بمركز إدفو وحرر عنها محضر برقم 1874 جنح مركز إدفو.



ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الرقابة الدورية الميدانية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليه وأعمال التفتيش لضبط أي مخالفات في تداول المنتجات البترولية، فقد شنت اللجنة المركزية للرقابة على حركة التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول ، عدة حملات على عدد من الأوكار ومحطات وقود مخالفة وسيارات صندوق تستخدم لتهريب المنتجات البترولية.



وجري ضبط وكر بمنطقة الحكروب بمدينة أسوان وبه عبوات معبأة بمنتج السولار بعدد 85 برميلاً بسعة 60 لتر للبرميل، والمتحصل عليها بشكل غير مشروع بهدف التهريب، علاوة على ضبط عدة سيارات بيك أب وجامبو ومنها سيارات بدون لوحات معدنية محملة ببراميل معبأة بمنتجي السولار والبنزين المتحصل عليهما بشكل غير مشروع.



كما تمكنت فرق اللجنة المركزية للرقابة على حركة التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول من ضبط عمليات تحميل غير مشروعة لمنتج السولار بعبوات جراكن محملة على سيارة جامبو بمحطة وقود في نطاق محافظة سوهاج، بمنطقة الكشح بمركز دار السلام، وقد تحرر محضر بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج.



كما تم ضبط عملية تجميع غير مشروعة لمنتجي البنزين والسولار بكمية أكثر من 37 الف لتر بمحطة وقود بمنطقة الكشح بمركز دار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي المحطة .



كما شملت أعمال اللجنة المركزية التفتيش المفاجئ على 20 محطة وقود في 10 محافظات هي القليوبية والغربية والبحيرة والإسكندرية والسويس وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وسوهاج وأسوان، حيث تم رصد محطة وقود غير صادر لها موافقة حماية مدنية وتم إيقافها حتى استكمال كافة اشتراطات التشغيل والحصول على الموافقات اللازمة.

وتم العثور علي عدد 4 مسدسات تموين سولار بإحدى المحطات غير مدموغة من هيئة الدمغ والموازين ويوجد بها تلاعب وتم تحريزها ومنع تشغيلها حتى الدمغ وإعادة الضبط، وتم إيقاف تشغيل محطة وقود في محافظة القليوبية لافتقارها وسائل الحماية ضد الحرائق.



وفيما يخص كافة الملاحظات التي تم رصدها بتلك المحطات فقد تم مخاطبة شركات التسويق المعنية بسرعة تلافيها والتنبيه المشدد على مسؤولي التسويق والتفتيش بتلك الشركات بإجراء مراجعات شاملة ودورية على كافة المنافذ التابعة لها للتأكد من التشغيل الآمن والأمثل وتلافي أي ملاحظات في حينه.