بعد تأكيد الحكومة تجاوز الأزمة.. هل الأسعار في طريقها للانخفاض؟



كتب – أحمد والي:

أكد عدد من رؤساء الشعب بالغرف التجارية خلال حديثهم مع "مصراوي" أن الأسواق بدأت تشهد تراجعًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها اللحوم والدواجن والخضروات، بدعم من جهود حكومية تستهدف ضبط السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع لم ينعكس بشكل ملموس على حياة المستهلك، نتيجة ضعف الدخول واستمرار تأثيرات موجات التضخم السابقة.

كان د. مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر قال في مؤتمر صحفي مع المصنعين والتجار الأسبوع الماضي، بمدينة العلمين، إن مصر تجاوزت أصعب مراحل الأزمة الاقتصادية ويجب أن يرى المواطن تراجعا في الأسعار.



تحركات حكومية ومبادرات من الغرف التجارية

في أول استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير بمدينة العلمين، عقد عدد من ممثلي الشعب التجارية اجتماعات موسعة خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة آليات خفض الأسعار وتعزيز الوفرة في الأسواق.

الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أوضح لـ"مصراوي" أن الاجتماعات شهدت مشاركة ممثلين من الشعب الغذائية وشعب أخرى، مؤكدًا وجود وفرة في المعروض من السلع، لا سيما الدواجن، والتي قال إن أسعارها الحالية "متدنية للغاية"، ومع ذلك لا يشعر المواطن بانعكاس هذا الانخفاض بسبب أوضاعه المعيشية الصعبة.

اللحوم.. تراجع تدريجي

هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى تراجع تدريجي في أسعار اللحوم، بدعم من جهود حكومية تستهدف دعم الفلاح والمستهلك في آن واحد.

وقال عبدالباسط إن أسعار اللحوم البلدي انخفضت بنحو 10 جنيهات، بينما تراجع سعر اللحوم المستوردة (الكندوز البرازيلي) بنحو 20 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن نسبة التراجع الكلية تتراوح بين 10% و15%.

لكنه شدد على أن هذا الانخفاض لا يكفي وحده لتحسين الوضع المعيشي، طالما بقيت الدخول ثابتة في ظل موجات تضخم قاسية شهدها السوق خلال الأشهر الماضية.

الخضروات والفاكهة.. انخفاض واضح يقابله ركود

من جهته، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من الأصناف الأساسية، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع القوة الشرائية.

وأوضح النجيب أن سعر الطماطم يتراوح حاليًا بين 7 و8 جنيهات للكيلو، بعد أن وصل سابقًا إلى 25 جنيهًا، بينما تراجعت أسعار البطاطس إلى ما بين 30 و35 جنيهًا للطقم، والبصل إلى 10–15 جنيهًا، بعدما كانت تتجاوز 35 جنيهًا في وقت سابق.

ورغم هذه الانخفاضات، أكد أن حالة من الركود ما زالت تسيطر على الأسواق، ما يحول دون شعور المواطن بحدوث تحسن فعلي.

الدواجن.. أسعار منخفضة تهدد المنتجين

فيما يتعلق بالدواجن، قال الدكتور عبد العزيز السيد إن أسعار الدواجن الحية في المزارع تتراوح حاليًا بين 62 و63 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و72 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الدواجن المجمدة والمجهزة بين 100 و105 جنيهات.

وأضاف أن هذه الأسعار تُعد مناسبة للمستهلك، لكنها أقل من تكلفة الإنتاج التي تقترب من 68–70 جنيهًا للكيلو، ما يعرض المنتجين لخسائر فادحة، ويهدد بخروج عدد كبير منهم من السوق، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مستقبلية في المعروض.

وطالب السيد بضرورة وضع آلية واضحة لضبط الأسعار، وإنشاء منافذ بيع حضارية تتبع الشعب النوعية لتوفير السلع بأسعار عادلة، تضمن التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.