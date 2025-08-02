كتبت- دينا كرم:

وصلت وحدة التغييز العائمة "إينرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تمهيداً لربطها بشبكة خط الغاز العربي ودخولها الخدمة، وبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تأتي هذه الخطوة في ضوء التعاون الوثيق والمستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الطاقة، وبما يعكس التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين الجانبين.

وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بإبرام التعاقد مع وحدة التغييز العائمة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضمان إمدادات الغاز للسوق المحلي والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، مع مراعاة تنويع مدخلات الشبكة القومية وسرعة التعامل مع أية طوارئ أو مستجدات.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية ويلبي احتياجات السادة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.