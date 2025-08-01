كتبت- آية محمد:

اشتكى عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من فرض رسوم جمركية على هواتفهم التي تم تفعيلها في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، رغم إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يطبق اعتبارًا من 1 يناير من العام الجاري.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتبارًا من بداية العام، في تفعيل تحصيل رسوم جمركية بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف المستورد من الخارج، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المحلية.

ويتيح تطبيق "تليفوني" الذي دشنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن الرسوم وسدادها إلكترونيًا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات الاستعلام وسداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق "تليفوني" وطرق الدفع:

خطوات الاستعلام عن طريق تطبيق "تليفوني":

1- تحميل تطبيق "تليفوني"، من متجر"Google Play" للأندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- فتح التطبيق وإدخال رقم المحمول التسلسلي"IMEI" في الخانة المخصصة.

3- الضغط على زر "استعلام" لتظهر النتيجة التي توضح إذا ما كانت هناك رسوم مستحقة على الهاتف أم لا.

ويمكن الحصول على رقم "IMEI" الخاص بالجهاز عن طريق طلب الكود #06#*، أو من خلال العلبة الخاصة بالهاتف.

خطوات سداد الرسوم عبر التطبيق:

1- تحميل تطبيق "تليفوني"، عبر متجر"Google Play" للأندرويد، أو "App Store" للآيفون.

2- تسجيل البيانات الشخصية لإنشاء حساب على التطبيق "مثل جواز السفر ورقم الهاتف المحمول".

3- اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".

4- إدخال رقم "IMEI" الخاص بالجهاز المراد تسجيله.

5- اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

طرق الدفع المتاحة:

1- كارت "ميزة".

2- الكروت البنكية لجميع البنوك.

3- شبكة "خدماتي".

4- الدفع المباشر من خلال فروع بعض البنوك "البنك الأهلي المصري، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات".

5- المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات.

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