كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والزيت، والدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-8-2025، بينما انخفضت أسعار السكر، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.71 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.33 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.33 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 99.67 جنيه، بزيادة 7.78 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.33 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.16 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 70 جنيه، بزيادة 1.01 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.33 جنيه، بزيادة 8.53 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.05 جنيه، بتراجع 5.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.67 جنيه، بزيادة 5.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيه، بتراجع 72 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 81.67 جنيه، بتراجع 53.62 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.5 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 35.5 جنيه، بزيادة 4.38 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98.67 جنيه، بتراجع 1.87 جنيه.