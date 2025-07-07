كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ومؤسس ورئيس مجموعة بولي سيرف الاستثمارية العاملة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك ، حيث بحث الجانبان فرص التعاون والشراكة لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، من خلال التوسع في صناعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك.

وبحسب بيان الوزارة اليوم يأتي ذلك في إطار المحور الثالث من استراتيجية الوزارة، والذي يركز على تنمية الصناعات التعدينية وتحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وأكد بدوي على جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار فى الصناعات التعدينية باعتبارها ركيزة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، بما يدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليمياً للصناعات التعدينية، مشددًا على حرص الوزارة على تنويع الاستثمارات، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في هذا المجال.

وأشار بدوي الى أن الوزارة تمضى قدماً فى تعظيم الاستفادة من خام الفوسفات من خلال الصناعات التعدينية لتحقيق قيمة مضافة وعائد أكبر وضماناً للالتزام بعدم استغلاله خاماً تحقيقا للاستفادة المثلى من موارد مصر التعدينية .

كما تم استعراض مقترحات مجموعة بولي سيرف لدراسة ضخ استثمارات جديدة في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات، امتداداً لنشاطها وخبراتها في هذا المجال، وتم الاتفاق على التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لبحث فرص التعاون في الصناعات التعدينية.