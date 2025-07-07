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تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي للجميع"

03:38 م الإثنين 07 يوليه 2025

معهد تكنولوجيا المعلومات

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كتبت- آية محمد:

يعتزم معهد تكنولوجيا المعلومات تنظيم ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي للجميع" يوم الأربعاء المقبل بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وتبدأ الندوة الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وتسلط الندوة الضوء على سبل تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، كما تركز على الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتتناول الندوة طرق استخدام النماذج اللغوية الكبيرة المُدربة على البيانات العامة أو بيانات الشركات والعملاء، وكيفية توظيفها في بناء أنظمة ذكية تتفاعل مع البيانات بسياق وعمق لتقديم حلول مخصصة.

كما سيتم استعراض إمكانات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي والمقاطع الترويجية بشكل احترافي خلال الندوة، مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتأثير الإعلامي.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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معهد تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب
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