كتبت- أمنية عاصم:



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.38 %عند مستوى 33037 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.



وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.



وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 355.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.43 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 398.3 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.28 %عند مستوى 32913 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.