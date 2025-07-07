إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع وحيدًا بالختام

03:09 م الإثنين 07 يوليو 2025

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.38 %عند مستوى 33037 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 355.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.43 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 398.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.28 %عند مستوى 32913 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ننشر التحويلات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال الصيانة
بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
"ستراتوس" متحور كورونا الجديد.. ما خطورته؟
كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها