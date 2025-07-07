كيف ينعكس طرح بنيان على سوق المال والقطاع العقاري في مصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" أن طرح شركة "بنيان" للتنمية والتجارة سيساهم في تعزيز نشاط القطاع العقاري كما أن نجاح الطرح سيشجع الحكومة على استكمال برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء سوق المال.

تطرح شركة "بنيان" للتنمية والتجارة ما يصل 362.9 مليون سهم للاكتتاب والإدراج في البورصة المصرية، منها 344.8 مليون سهم ستخصص للطرح الخاص كحد أقصى، والباقي للطرح العام، سيتراوح سعر طرح سهم بنيان بين 4.96 و5.44 جنيه، بينما تبلغ القيمة العادلة للسهم 7.52 جنيه.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة في أسواق المال، إن طرح شركة جديدة تعمل في قطاع الاستثمار العقاري بسعر اكتتاب منخفض — يتراوح ما بين 5 إلى 6 جنيهات للسهم — سينعكس بشكل إيجابي على السوق، ويعزز من نشاط قطاع العقارات داخل البورصة.

وأوضحت، أن أقل سهم حاليًا في قطاع العقارات يبلغ سعره حوالي 8 جنيهات، بينما تصل أسعار بعض الأسهم الأخرى إلى 60 و65 جنيهًا، ما يعني أن الطرح الجديد سيمنح المستثمرين الجدد فرصة الدخول إلى السوق بمبالغ أقل، مثل شراء 1000 سهم مقابل 5 آلاف جنيه، بدلاً من 100 سهم بـ 6 آلاف جنيه.

وأضافت أن هذا التنوع في الأسعار سيمنح مرونة أكبر للمستثمرين، خاصةً في ظل ما يشهده القطاع من زخم، إلى جانب أن الطرح يمثل دماء جديدة داخل السوق، مما يعطي فرصة لتحقيق أرباح رأسمالية من الفارق بين سعر الطرح وسعر التداول المتوقع لاحقًا.

وأكدت رمسيس أن الاكتتاب المرتقب قد يفتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين، خاصة أنه يتضمن صندوقًا لضمان استقرار السهم لمدة 30 يومًا بعد الطرح، مما يمنح المتعاملين درجة من الأمان حتى في حال عدم نجاح الاكتتاب.

وأشارت إلى أن الطرح سيؤثر بشكل غير مباشر على تداولات الأسهم العقارية الأخرى، حيث قد يضطر بعض المستثمرين لتسييل جزء من محافظهم للدخول في الطرح الجديد، وهو ما قد يضغط مؤقتًا على أسعار بعض الأسهم المتداولة حاليًا.

وأشارت رمسيس إلى أن نجاح الطرح من شأنه أن يشجع الحكومة على استكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، ويعيد الحيوية للسوق، خاصة إذا لاحظت أن الطروحات الخاصة تحقق نجاحًا وتلقى إقبالًا.

ولفتت إلى أن البيئة الاستثمارية حاليًا لا تزال غير مستقرة لدى بعض المستثمرين، موضحة أن بعض المواطنين قد يفضلون توجيه أموالهم نحو تملك وحدات سكنية — خاصةً في ظل أزمة الإيجارات — بدلاً من الدخول في استثمارات مالية.

ويبدأ الاكتتاب الخاص والعام على أسهم بنيان يوم الأحد 6 يوليو 2025، على أن يتم غلق باب الاكتتاب للطرح الخاص في 10 يوليو 2025، ثم يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في اليوم التالي 11 يوليو، فيما ينتهي الاكتتاب على الطرح العام في 15 يوليو 2025.

وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن طرح شركة بنيان للتنمية والتجارة في البورصة المصرية من شأنه تنشيط القطاع العقاري والإسكاني، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء سوق المال.

وأوضحت أن أي طروحات جديدة تدخل السوق تسهم في ضخ سيولة جديدة، وهو ما ننشده منذ فترة طويلة لتعزيز البورصة وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يؤدي إلى خلق زخم استثماري ورفع جاذبية السوق أمام المستثمرين.

وأضافت محسب أن عندما تكون الشركة المطروحة تابعة للقطاع العقاري، فإن ذلك يجذب عددًا أكبر من المستثمرين، باعتباره من أكبر القطاعات النشطة في السوق، ويوفر شعورًا بالأمان والاستقرار للمستثمرين الراغبين في توجيه رؤوس أموالهم إليه.

وتابعت أن القطاع العقاري يعد من أنشط القطاعات خلال العامين الماضي والحالي، موضحة أن تصدره لقيم التداولات يعود إلى وجود شركات قوية مدرجة ضمنه، مثل طلعت مصطفى، بالم هيلز، وسوديك – السادس من أكتوبر.

وأكدت محسب أن الطروحات العامة — وخاصة الأولية منها — تعد من العوامل الجاذبة للمستثمرين، لاسيما أولئك الذين ليست لديهم استثمارات سابقة في البورصة، حيث تمنحهم ثقة أكبر للدخول، خاصة في ظل وجود آلية تتيح استرداد أموالهم بنفس قيمة الشراء خلال أول 30 يومًا من التداول في حال تحقيق السهم خسائر.

وأشارت إلى أن سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال تعد من أبرز مزايا سوق المال، وهو ما يشجع المستثمرين على الاكتتاب في الطروحات الأولية، لافتة إلى أن رؤوس الأموال الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة غالبًا ما تستمر، مما يسهم في رفع حجم السيولة بالسوق.

وأوضحت أن توقيت طرح شركة "بنيان" جاء موفقًا، مشيدة بحسن تقدير كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن القرار لم يكن عشوائيًا، بل جاء مدروسًا بما يراعي مصالح المستثمرين والسوق بشكل عام.

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