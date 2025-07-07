"الاسكندرية لتداول الحاويات" توضح أسباب وقوع حادث برصيف ميناء الدخيلة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركه الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع أسباب وقوع حادث اصطدام سفينه حاويات برصيف المحطة التابع للشركة بميناء الدخيله خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، جاء ذلك خلال عمليه تراكي السفينه على الرصيف، وقد اسفر الحادث عن اصطدام السفينه بعدد (۲) من أوناش الرصيف أدي إلى خروجهما من الخدمه.

واستكمل الإفصاح، أنه لم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح وتقوم الشركة حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقدير حجم الأضرار الفنية والمالية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات فنيه وقانونيه بما في ذلك التواصل مع نادي الحمايه والتعويضات.

وأكدت الشركة، أن العمل بالمحطه لم يتوقف وأنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار التشغيل وسلامه العاملين والمعدات.

وكما أكدت الشركة، أنها ستقوم بالإفصاح عن أي مستجدات جوهريه فور توافرها حيث أنه يتعذر في الوقت الحالي تحديد الأثر المالي الناتج عن الحادث المشار إليه والتزاما من الشركة بمعايير الشفافية والإفصاح المعمول بها في سوق المال.

وتأسست شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (الإسكندرية لتداول الحاويات) عام 1984. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في القيام بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات والبضائع وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين، الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة.