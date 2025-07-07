انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البلطي، وكيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-7-2025، بينما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.