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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-7-2025 مع بداية التعاملات

06:59 ص الإثنين 07 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-7-2025 مع بداية التعاملات التصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 6-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب عيار اليوم وهي كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4620 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3960 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 بلغ 3080 جنيها.

سعر الذهب عيار 10 بلغ 2200 جنيه.

- سعر وقية الذهب164227سعرها كام جنيه ذهب 36960.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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