ورشة عمل بين وزارة الاتصالات والعربية للتصنيع للتطوير المؤسسي الرقمي

كتبت- آية محمد:

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ورشة عمل حول التطوير المؤسسي الرقمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للقيادات التنفيذية والإشرافية بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة وبحضور مسؤولين من وزارة الاتصالات والهيئة، ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من برامج تنمية القدرات الرقمية المؤسسية، وفق بيان وزارة الاتصالات اليوم.

وشهدت ورشة العمل التأكيد على أهمية التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين في تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية الوطنية، خاصةً في مجال بناء القدرات الرقمية وتنميتها للقيادات والعاملين بالهيئة، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ويساهم في تنفيذ خطة تنمية القدرات الرقمية المؤسسية لكوادر الهيئة في مختلف التخصصات وفقًا لأحدث نظم التدريب، بما يدعم استيعاب مؤسسات الهيئة والعاملين بها لمشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستدامتها.

كما تم تسليط الضوء على دور ورش العمل والفعاليات المشتركة في تعزيز القدرات المؤسسية والتميز المؤسسي الرقمي، وتحسين وإدارة موارد الدولة، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، بما يسهم في تهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال الرقمنة ومشروعات الذكاء الاصطناعي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والهيئة لمتابعة جهود التطوير المؤسسي الرقمي ودعم استدامة الأعمال بكافة القطاعات والمصانع والشركات التابعة.

وتناولت الورشة استعراضًا لرؤية الدولة المصرية وجهودها للتطوير المؤسسي الرقمي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بالتوظيف التنموي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

كما تم إطلاق استراتيجية "مصر الرقمية" الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وإنشاء نظام بيئي يعزز الابتكار الرقمي والاستثمار والأعمال للوصول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وتم الإشارة أيضًا إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره محورًا أساسيًا في مختلف قطاعات الدولة لما له من أثر تنموي إيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتضمنت الورشة أيضًا عرضًا لجهود وزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، بما في ذلك تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي ختام الورشة، تم تنظيم حفل تخرج دفعة جديدة من برامج تنمية القدرات الرقمية المؤسسية للقيادات التنفيذية والإشرافية بالهيئة، حيث تم تسليم الشهادات لعدد 32 موظفًا من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، ممن اجتازوا البرامج التدريبية بنجاح.