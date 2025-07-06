تذبذب أسعار الذهب يربك حركة الشراء والبيع في السوق المصري.. ما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

قال بعض تجار الذهب الذين تحدث إليهم "مصراوي"، إن تذبذب سعر الذهب خلال الفترة الحالية أدى إلى إحجام الأفراد عن البيع أو الشراء لحين استقرار السعر عند نقطة معينة سواء صعودًا أو هبوطًا.

كان سعر الذهب عيار 21 تراجع بنحو 65 جنيهًا خلال شهر، قبل أن يستردها مجددا على مدار الأسبوع الماضي، وسجل سعر الذهب حاليا عيار 21 نحو 4640 جنيهًا,

ضعف الإقبال

وقال واصف أمين، رئيس شعبة الذهب سابقًا، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء في سوق الذهب المصري تشهد ضعفًا خلال هذه الفترة، مرجعًا ذلك إلى تراجع السيولة لدى المواطنين، واتجاههم للتركيز على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل مصروفات المنزل، التي بالكاد تكفي دخولهم الشهرية، خاصة في ظل التذبذب الذي يشهده سعر الذهب حاليًا.

وأضاف أمين، "لمصراوي"، أن من يقومون بالشراء يلجأون إلى اقتناء مشغولات ذات أوزان خفيفة للغاية، وهو ما أصبح واضحًا حتى في شبكة العروسة، حيث يتركز الطلب على القطع الصغيرة والبسيطة.

وأشار إلى أن التجار أصبحوا يدركون هذا التغير في أنماط الشراء، لذلك يحرصون على تصنيع وتنفيذ مشغولات ذهبية بأوزان منخفضة، لتتناسب مع ميزانيات العملاء، سواء في المناسبات أو الشراء العادي.

الشراء بهدف الادخار

وأوضح أن حتى الأفراد الذين يشترون الذهب بغرض الإدخار أصبحوا يتجهون إلى السبائك الصغيرة التي تبدأ من وزن جرام واحد حيث تتناسب مع ميزانيتهم، بينما تراجع الإقبال على شراء الأوزان الكبيرة.

انخفاض السيولة

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مع الرأي السابق في أن ضعف السيولة هو العامل الأبرز في تراجع حركة البيع والشراء داخل السوق خلال هذه الفترة، بجانب انتظار المستثمرين لمعرفة الاتجاه الذي سيثبت عنده السعر.

وأشار نجيب إلى أن حتى المناسبات التقليدية التي تدفع عادةً للشراء، مثل الزواج، تشهد انخفاضًا في عدد القطع المشتراة والأوزان المستخدمة.

وأضاف نجيب "لمصراوي"، أن الأسعار الحالية تعد مناسبة للشراء، حيث لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بفترات سابقة، ناصحًا الأفراد بالشراء إذا كانت لديهم القدرة، خاصة أن الذهب يظل ملاذًا آمنًا في كل الأوقات.

وأكد أن المفاضلة بين شراء السبائك أو الجنيهات أو المشغولات لا تمثل فارقًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الاختيار يعود لذوق كل شخص وظروفه المادية، لأن في النهاية هو معدن واحد له نفس القيمة.

وأشار إلى أنه يجب تنويع المحفظة الاستثمارية أي يجب التنويع بين الذهب والفضة، وبين الأوزان وبعضها بحيث يستطيع بيع الوزن الذي يريده حسب السيولة الذي يحتاجها.

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