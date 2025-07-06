كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر و مجموعة دول البريكس بنسبة 19.5% إلى 50.8 مليار دولار خلال 2024 مقابل 42.5 مليار دولار خلال 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان له اليوم، أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول البريكس ارتفعت 10.6% خلال 2024 إلى 9.4 مليار دولار مقابل 8.5 مليار دولار خلال عام 2023.

السعودية والإمارات على رأس القائمة

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى مجموعة دول البريكس استيراداً من مصر خلال 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار.

يليها الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار، والبرازيل بقيمة 854.4 مليون دولار، وروسيا بقيمة 606.8 مليون دولار، والهند بقيمة 517.4 مليون دولار والصين بقيمة 393.6 مليون دولار وإندونيسيا بقيمة 151.3 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 114 مليون دولار ، وإثيوبيا بنحو 113 مليون دولار، ثم إيران بقيمة 2.4 مليون دولار .

استثمار دول البريكس في مصر

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر بقيمة 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول البريكس بقيمة 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفق بيان الإحصاء.

وتأتي الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر بقيمة 38.9 مليار دولار تليها السعودية بقيمة 775.5 مليون دولار.

ويليهما الصين بقيمة 629.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بقيمة 124.6 مليون دولار، وروسيا بقيمة 91.5 مليون دولار، ثم الهند بقيمة 26 مليون دولار.

تحويلات المصريين من دول البريكس

كما كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول البريكس إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار.

ويليها الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار ثم الصين بقيمة 19.5 مليون دولار والهند بقيمة 7.9 مليون دولار وجنوب أفريقيا بقيمة 5.8 مليون دولار وإندونيسيا بقيمة 5.1 مليون دولار، والبرازيل بقيمة 2.9 مليون دولار، وروسيا بقيمة 1.9 مليون دولار، وإثيوبيا بقيمة 783 ألف دولار وإيران بقيمة 19 ألف دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر 76.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجدين بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقديرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية 2023 .