مصر تشارك في فعاليات منتدى "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" بسويسرا

كتبت- آية محمد:

غادر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، متوجهًا إلى جنيف، للمشاركة في فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، والقمة العالمية لؤ من أجل المصلحة العامة،

وينظم المنتدى، بحسب بيان الوزارة اليوم، الاتحاد الدولي للاتصالات، وتستضيفهما سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 40 وزيرًا ومايزيد عن 60 رئيس هيئة لتنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، هذا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية المعنية.

ويُعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) بالشراكة بين عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي: الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا (CSTD).

ويُعد المنتدى منصة حيوية للمجتمع الدولي للبناء على نتائج "قمة المستقبل"، وتعزيز التعاون الرقمي العالمي، في ضوء رؤية طموحة لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

ويتميز منتدى هذا العام بكونه بمثابة منصة للمناقشات بين كافة أصحاب المصلحة لتقييم ما تم إنجازه، وأبرز التحديات منذ إطلاق خطة عمل جنيف عام 2003، وخطة عمل تونس 2004.

ويتزامن المنتدى مع قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام والتي تناقش عدد من القضايا الحيوية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث يشارك الوفد المصري في عدد من الجلسات ضمن الحدثين لتسليط الضوء على رؤية مصر حول قضايا المجتمع الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي بصفة خاصة.

ومن المقرر أن يعقد عمرو طلعت عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسؤولي عدد من شركات عالمية كبرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي منظمات دولية ، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

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