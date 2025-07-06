أسعار الذهب تتراجع في مصر رغم ارتفاعها عالميًا.. فما الأسباب؟

كتبت - دينا كرم:

رغم تحقيق الذهب مكاسب في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، شهد سعر الذهب في السوق المحلية تراجعًا مدفوعا إلى عدة أسباب.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 65 جنيهًا خلال شهر، قبل أن يعود لتعويض خسائره خلال الأسبوع الماضي حيث سجل عيار 21 نحو 4705 جنيهًا، في نفس الوقت من الشهر الماضي، في حين بلغ سعر الذهب حاليًا نحو 4640 جنيهًا، بتراجع قدره 65 جنيهًا.

وبحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة"، تجاوزت أسعار الذهب عالميًا مستوى 3330 دولارًا للأوقية، مدفوعة بمخاوف تصاعد حرب تجارية عالمية، في ظل تحركات ترامب، الذي أكد إرساله إخطارات رسمية بعدد من الرسوم الجمركية المتوقعة، والتي تتراوح بين 10% و70%، اعتبارًا من 9 يوليو.

الدولار والذهب العالمي

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن تراجع أسعار الذهب محليًا يرجع بالأساس إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح لطفي أن تسعير الذهب في السوق المحلية يتأثر بعاملين رئيسيين هما سعر الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشار منيب إلى أن الدولار، الذي كان قد اقترب من مستوى 51 جنيهًا الفترة الماضية، تراجع إلى نحو 49 جنيهًا حاليًا، أي بانخفاض يقدر بنسبة 2%، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الذهب بالسوق المصرية.

مكاسب عالمية وتراجع محلي طفيف

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن الذهب حقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 1.9% في البورصة العالمية، مدعومًا بتصاعد التوترات التجارية على الساحة الدولية، خصوصًا عقب تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن عزمه فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 70% بدءًا من أغسطس المقبل.

وأضاف إمبابي أن هذه التصريحات عززت من الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن، وهو ما دعم ارتفاع أسعاره عالميًا، بينما تراجعت أسعار الذهب محليًا خلال تعاملات السبت الماضي، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة، ليسجل 4630 جنيهًا.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، وتزايد الدين العام الأميركي، وتراجع مؤشرات التوظيف في القطاع الخاص، لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته كأصل استثماري آمن، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية اتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025، وهو ما قد يمنح الذهب العالمي مزيدًا من الدعم خلال الفترة المقبلة.

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