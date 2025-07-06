بدء الاكتتاب في أسهم بنيان.. أول طرح عام أولي هذا العام

كتبت- منال المصري:

أعلنت إدارة البورصة اليوم بدء طرح رأس مال شركة "بنيان" للتنمية والتجارة بنسبة 21.9% للاكتتاب العام والخاص من اليوم حتى 15 يوليو الجاري.

وتهدف بنيان من طرح رأس مالها بالبورصة إلى توسيع قاعدة الملكية للتداول بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 362.903.226 سهم تمثل نسبة 21.94% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة من خلال شريحتين طرح عام وخاص.

وحدد بيان البورصة النطاق السعري بحده الأقصى 5.44 جنيه للسهم الواحد على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقاً لنظام الـBook Building.

وتستحوذ الشريحة الأولى (الطرح العام ) على عدد 18,145,161 سهم تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة و نسبة 1.10% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بسعر للسهم 5.44 جنيه بحد أدنى 100 سهم و حد أقصى 200 ألف سهم وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 6/7/2025 و حتى يوم الثلاثاء 15/7/2025.

وأكدت أنه سيتم تحديد السعر النهائي للطرح الذي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص وفقاً لنظام الـ Book Building والإعلان عنه في الصحف بحد أقصى يوم الجمعة الموافق 11/7/2025 والافصاح بالبورصة بحد أقصى يوم الاحد الموافق 13/7/2025.

أما الشريحة (الطرح الخاص)، وفق البيان سيتم طرح عدد 344,758,065 سهم تمثل نسبة 95% من الأسهم المطروحة ونسبة 20.84% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

ويتم تلقي وتسجيل أوامر الشراء في حدود النطاق والسعر المحدد من مدير الطرح والشركة المصدرة وذلك بسعر حده الأدنى 4.96 جنيه لكل سهم وحده الأقصى 5.44 جنيه لكل سهم بحد أدنى عدد أسهم لا تقل قيمتها عن مليون جنيه.

وبالنسبة للمؤسسات المالية يكون الحد الأدنى لعدد أسهم لا تقل قيمتها عن 10 ملايين جنيه وبحد أقصى الكمية المطروحة في هذه الشريحة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6/7/2025 و حتى يوم الخميس 10/7/2025.

وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم وفقاً لنظام الـ Book Building وسوف يعلن عن السعر النهائي للسهم بالصحف بحد أقصى يوم الجمعة الموافق 11/7/2025 و الإفصاح بالبورصة بحد أقصى يوم الأحد الموافق 13/7/2025.