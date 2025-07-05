كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنهم حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» في المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.

وقال كجوك، في لقائه مع فرناندو حداد وزير المالية البرازيلي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة البريكس بالبرازيل، وفق بيان الوزارة اليوم، إننا نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالي.

وأشار إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائى.

وأضاف أننا نتطلع إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمي للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.

وأوضح أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر لبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير تمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.

وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.

وأكد أن سياسات الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.