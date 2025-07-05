كتبت- دينا خالد:

خفضت روسيا رسوم تصدير القمح الأسبوعية إلى الصفر لأول مرة منذ تطبيقها في يونيو 2021، في محاولة لإنعاش المبيعات المتباطئة.

وبحسب موقع "الشرق بلومبرج"، حددت وزارة الزراعة الروسية الرسوم عند الصفر من 9 إلى 15 يوليو، بانخفاض عن 56.3 روبل (0.70 دولار) للطن، سارية المفعول من 2 إلى 8 يوليو.

وتستخدم روسيا نظام الرسوم العائمة على صادرات القمح والذرة والشعير، والتي تُحسب أسبوعياً على أساس الفرق بين مستوى الأساس للأسعار وأسعار التصدير.

وخلال الأشهر الستة الماضية، خفضت روسيا الرسوم على القمح بشكل كبير، من 4769 روبلاً (60 دولاراً) للطن في أواخر ديسمبر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع صادرات روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم.

في يونيو، صدّرت روسيا 1.12 مليون طن من القمح، أي ربع مستواها مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وفقاً لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" هذا الأسبوع، نقلاً عن الاتحاد الروسي للحبوب. ووفقاً للبيانات الأولية للاتحاد، انخفضت صادرات القمح في الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 28% لتصل إلى 41.5 مليون طن.

وأقرّ نائب رئيس الوزراء دميتري باتروشيف في مايو بالانخفاض الكبير في صادرات الحبوب الروسية، وقال إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع والحفاظ على حصتها السوقية، وفقاً لوكالة "إنترفاكس". وفي نهاية مايو، أعلنت وزارة الزراعة أنها تعتزم الإبقاء على رسوم التصدير، لكنها ستعدّل مستوى الأساس لأسعار احتسابها.