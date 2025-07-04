كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و87 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.