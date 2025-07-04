إعلان

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:39 ص الجمعة 04 يوليه 2025

أسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة 4-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و87 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك اليوم المأكولات البحرية أسعار الأسماك سوق العبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

صندوق النقد: دمج مراجعتين من برنامج مصر وانتظار إصلاحات سبتمبر
سببان.. لماذا أجل صندوق النقد المراجعة الخامسة ودمجها بالسادسة؟
"باكياً".. شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً على الهواء