كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة بمقر الوزارة بالحى الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، مع أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق، لبحث مستجدات مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة.

ووفق بيان الوزارة اليوم شهد اللقاء عرضاً تقديميا شاملاً حول مشروع مجمع إنتاج الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة، والذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، بهدف إقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه عبر رفع تركيز الخام واستخدامه في صناعات تحويلية متقدمة.

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أتاح عقد شراكات فعالة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات طموحة، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أحمد السويدي أن المشروع يعد انطلاقة حقيقية لتطوير الصناعات الفوسفاتية في مصر، من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير.

وأكد أن العمل جار حالياً على الجوانب الفنية والقانونية، إلى جانب زيارات ميدانية لموقع المشروع، تمهيداً للانطلاق في تنفيذ خطة العمل في أقرب وقت، مع الاهتمام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعات الفوسفات.