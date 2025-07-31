كتبت- آية محمد:

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته الشعبة أمس مع مصلحة الجمارك الذي أسفر عن التوصل إلى بروتوكول تعاون بين الطرفين.

وأوضح طلعت، لـ"مصراوي"، أن البروتوكول ينص على أن يتم عرض أي مشكلة تخص تجار المحمول والمستخدمين مباشرة على مصلحة الجمارك للتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مجموعة على تطبيق "واتساب" تضم ممثلين عن الشعبة والجمارك للتواصل السريع بشأن أي شكاوى أو مشكلات والعمل على حل أي أزمة تتعلق برسوم الهواتف بعد عرضها فورًا على الجمارك.

وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، من فرض رسوم جمركية على هواتف قاموا بتفعيلها في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وذلك رغم إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق القرار يبدأ اعتبارًا من 1 يناير من العام الجاري.

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