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"عتاقة للصلب" تحصل على موافقة مزايدة فنية لإنتاج 1.5 مليون طن من البليت سنويًا.

05:05 م الخميس 31 يوليو 2025

شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مصر الوطنية للصلب عتاقة بأنها تقدمت بعرض فني ضمن المزايدة رقم (7) لسنة 2025 والخاصة بطرح رخص لإقامة مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر (البيليت) بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أوضحت أنه وقد ورد إليها ما يفيد بقبول العرض الفني المقدم من جانب الشركة من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيدًا للمشاركة في جلسة المزايدة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. ومتخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.

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