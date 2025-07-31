كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات المجلس العالمي للذهب أن المصريين خفضوا مشترياتهم من الجنيهات والسبائك الذهبية بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي.

وسجلت مشتريات المصريين من الجنيهات والسبائك نحو 5.9 طن انخفاضا من 7.6 طن بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، فإن مشتريات المصريين من مشغولات الذهب انخفضت إلى 5.7 طن من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي من 6.8 طن بنفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض 23%.

أدى جني الأرباح إلى اتجاه الذهب إلى مستوى نزولي في عدد من الدول العربية ومنها مصر.





