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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 31 يوليو 2025

03:32 م الخميس 31 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5163 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5208 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4557 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3906 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36456 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.


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سعر الذهب البورصة المصرية
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