كيف يؤثر انخفاض الدولار على أرباح المستثمرين الأجانب في بورصة مصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت آراء خبراء أسواق المال الذين تحدثوا مع "مصراوي" حول مدي تأثر أداء البورصة المصرية بتراجعات سعر الصرف التى نشهدها خلال الوقت الراهن، حيث هناك من يرجحون أن محدودية التأثير ؛نظرًا إلى أن تراجعات الحادثة للسعر الصرف تعد طفيفه بينما أخرون يرون أن انخفاض سعر صرف الدولار يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي والعربي في السوق المصرية.

ارتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى أغلى مستوى له منذ 9 أشهر ليقفز إلى نحو 48.72 جنيه بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن توقعات انخفاض سعر الصرف إلى مستويات تحت الأربعين جنيهًا ليست منطقية في ظل معطيات السوق، خاصة أن الضغوط لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها في السابق، وهناك تحسن في مرونة سعر الصرف.

وأوضح أن سعر الدولار شهد انخفاضًا من مستويات تجاوزت 51 جنيهًا ليصل حاليًا إلى ما دون 49 جنيهًا، وهي تحركات طبيعية تعكس مرونة في السوق، لكنه استبعد حدوث تراجعات عنيفة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "قد نرى مستويات عند 47 أو حتى 46 جنيهًا، لكن دون ذلك يبقى بعيدًا عن الواقع في الوقت الحالي".

وحول تأثير هذه التراجعات على البورصة المصرية، أشار النمر، إلى أن السوق قد يتأثر بشكل طفيف، ولكن من غير المتوقع أن يشهد هبوطًا عنيفًا أو انهيارًا بسبب تحركات سعر الصرف.

وفسر كلامه قائلًا : "سبق أن شهدنا ارتفاعًا في الدولار من 46 إلى 51 جنيهًا دون أن يحدث تراجع كبير في السوق، بل على العكس، كان هناك صعود تدريجي وهادئ".

وأكد أن الاتجاه العام للبورصة لا يزال صاعدًا منذ عام ونصف، مع تحقيق مستويات تاريخية جديدة من فترة لأخرى، يعقبها أحيانًا عمليات تصحيح يتعافى منها السوق لاحقًا.

وأشار إلى أن القمة التاريخية الجديدة للمؤشر الرئيسي للبورصة وصلت إلى مستوى 34,683 نقطة خلال جلسة الاثنين الماضي، لكنه تراجع بعد ذلك وأغلق على انخفاض ملحوظ، موضحًا أن السوق لا يزال يتحرك في إطار الاتجاه الصعودي، رغم بعض التذبذبات.

وأعرب عن تفاؤله بأداء السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البورصة المصرية لا تزال تحتفظ بمسار صاعد، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والاستقرار النسبي في سوق الصرف.

واتفق معه سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، قائلًا : " أن تأثير تراجعات سعر الصرف خلال الفترة الراهن يعد انعكاسه محدودًا على أداء البورصة المصرية؛ نظرًا لأن نسب التغير ليس كبيرة."

وتابع أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل عام على أداء الإقتصاد يعد شيئًا ايجابيًا؛ يرجع ذلك إلى أنه يدل على توافر سيولة دولارية للاستيراد .

وأضاف أن هذا التأثير الجيد سينعكس بشكل غير مباشر على أداء البورصة، مفسرًا كلامه قائلًا : " أن توافر الدولار للشركات خاصة المدرجة ببوصة ستساعد على زيادة قدرتها على الاستيراد وبالتالي زيادة حجم إنتاجها ومبيعاتها بما ينعكس بالتابعية على نسب أرباحها ويؤدي إلى نمو سعر سهمها في السوق".

الدولار يؤثر على جاذبية الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بتأثير تراجع الدولار على البورصة، ترى حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن انخفاض سعر صرف الدولار يقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي والعربي في السوق المصرية.

قائلة: "لو المستثمر الأجنبي بيشتري سهم بجنيه، والدولار كان بـ50 جنيه، فده معناه إنه بيدفع 50 جنيه لشراء 50 سهم. لو الدولار نزل لـ48 جنيه، نفس السهم هيكلفه أكتر ، وبالتالي مكاسبه تقل".

وأضافت أن تراجع الدولار يؤدي إلى تقليص أرباح المستثمر الأجنبي عند الخروج من السوق، موضحة: "لو المستثمر دخل السوق والدولار بـ50 جنيه، وخرج منه والدولار بـ48، فده معناه إن أرباحه قلت حتى لو سعر السهم ما تغيرش".

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