وفرة اللحوم في الأسواق وضعف الشراء.. هل تنخفض الأسعار قريباً؟

كتبت- آية محمد:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ منذ انتهاء موسم عيد الأضحى، مع وجود مؤشرات لاحتمالية تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأرجع وهبة هذا الاستقرار إلى ضعف الإقبال على الشراء، في ظل زيادة الكميات المعروضة من اللحوم في الأسواق.

وأشار إلى أن هناك بعض الحالات الفردية من الجزارين الذين يرفعون الأسعار بصورة استثنائية، موضحًا أن ذلك يرجع غالبًا إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالنسبة لهم وانخفاض هامش الربح، مما يدفع البعض لمحاولة تغطية التكاليف من خلال زيادة السعر.

وأكد وهبة أن السوق بشكل عام يشهد تراجعًا في أسعار العجول، وهو ما ينعكس على أسعار اللحوم للمستهلك.

وأوضح وهبة أن سعر الكيلو من اللحوم البلدي يتراوح حاليًا بين 400 و450 جنيهًا، أما اللحوم الحية المستوردة، فقد انخفض سعرها من 350 و400 جنيه إلى ما بين 330 و380 جنيهًا للكيلو، نتيجة توافر المعروض وقلة الإقبال على شرائها.

وأضاف أن اللحوم السوداني والجيبوتي تباع بسعر 320 جنيهًا للكيلو، أما اللحوم المجمدة، فيبلغ سعر كيلو اللحم الهندي المجمد نحو 250 جنيهًا، بينما يصل سعر البرازيلي المجمد إلى 300 جنيه للكيلو.

وأكد رئيس شعبة القصابين أن تراجع الأسعار مرتبط باستمرار ضعف الطلب من جانب المستهلكين، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد انخفاضات الفترة المقبلة إذا استمرت وفرة المعروض وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

خطوات تغيير الرقم السري للمحافظ الإلكترونية في حال نسيانه

محللون اقتصاديون: توقعات متباينة لمعدل التضخم في يوليو وسط تأثيرات أسعار السجائر والسياسة النقدية

التصديري للملابس: 25% زيادة في صادرات القطاع بالنصف الأول من 2025