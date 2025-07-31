مشتريات المصريين من مشغولات الذهب تتراجع 17% خلال الربع الثاني من 2025

كتبت- منال المصري:

تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام الحالي "أبريل إلى يونيو" 17% على أساس سنوي.

وبحسب بيانات المجلس العالمي للذهب، فإن مشتريات المصريين من الذهب انخفض إلى 5.7 طن من الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي من 6.8 طن بنفس الفترة من العام السابق.

أدى استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى تراجع إقبال المصريين على الاستثمار في الملاذات الآمنة من الذهب.

وعلى أساس ربع سنوي انخفض إقبال المصريين على شراء الذهب بنسبة 11% في الربع الثاني من 6.4 طن بالربع الأول من نفس العام.