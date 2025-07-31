البورصة توافق على قيد شركة حسن علام للاستثمار قيدًا مؤقتًا

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة قيـــد أسهــــم شركة حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر Hassan Allam Investment Venture Capital S.A.Eشركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 10 مليون جنيه موزع على 10 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (السوق الرئيسي)، وذلك طبقًا للمواد أرقام (6) و(7 مكرر) و (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أوضحت أنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ التي قيدت قيدًا مؤقتًا خلال فترة الثلاثة أشهر من تاريخ قيدها وحتى استيفاء باقي الشروط بعد قيد أسهم الزيادة إلا بموافقة الهيئة.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء الشروط (1، 2، 3، 4) المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وفي جميع الأحوال، يكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الأسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة1981 أو لحين إصدار الشركة لقوائم مالية لا تقل عن اثني عشر شهرًا.

ويجوز أن يتم التعامل على أسهم الشركة بسعر الاكتتاب بعد نشر تقرير الإفصاح المشار إليه في حال قيامها بزيادة رأس مالها من خلال زيادة نقدية بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المقيدين بسجلات الهيئة مع مراعاة تجنيب علاوة الإصدار في حساب احتياطي خاص عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأس مالها نتيجة لذلك.







