خطوات تغيير الرقم السري للمحافظ الإلكترونية في حال نسيانه

كتبت- آية محمد:

في ظل تزايد الاعتماد على المحافظ الإلكترونية لإجراء المعاملات المالية اليومية، يواجه بعض المستخدمين مشكلة نسيان الرقم السري، مما يعيق قدرتهم على استخدام الخدمة.

وتوفر شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر "فودافون، وأورنج، ووي، وإي آند" طرقًا لإعادة تعيين الرقم السري للمحافظ الإلكترونية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تغيير الرقم السري للمحافظ في حال نسيانه:

فودافون كاش

1- اطلب #12*9*.

2- ادخل الرقم القومي.

3- أنشئ رقم سري جديد مكون من 6 أرقام باللغة الإنجليزية، مع تجنب التكرار.

أورنج كاش

1- اطلب #7115#‎، ثم اختر"إدارة الحساب" ومنها "الضبط".

2- اضغط على "نسيت الرقم السري".

3- ادخل الرقم القومي، وستصلك رسالة تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- قم بتغييره إلى رقم جديد مكون من 6 أرقام غير متكررة أو متتالية.

وي باي

1- اتصل بخدمة عملاء "WE" على الرقم 565.

2- اطلب إعادة تعيين الرقم السري.

3- سيتم التحقق من هويتك عبر بعض الأسئلة، ثم يساعدك موظف خدمة العملاء في إنشاء رقم سري جديد.

إي آند كاش

1- اطلب #8*777*.

2- اختر "نسيت الرقم السري".

3- ادخل الرقم القومي الخاص بك.

4- قم بتعيين رقم سري جديد مكون من 6 أرقام، مع تجنب الأرقام المتسلسلة أو المتشابهة.

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