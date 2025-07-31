كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية للعام المالي 2024/2025، المنتهي في يونيو الماضي تحقيق الشركة قفزة في إيرادات النشاط بنسبة 24% إلي 22.9 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.



وبحسب البيان المرسل من الشركة، فإن صافي الربح بعد الضريبة بدون أثر فروق العملة ارتفع 8% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 8.9 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.



وقال هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على نتائج أعمال الشركة إن العام المالي 2024/2025 يعتبر عام مليء بالتحديات والعوامل الخارجة عن إرادة الشركة وأهمها الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي أثرت بدورها على سوق الأسمدة النيتروجينية وعلى إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، ورغم ذلك نجحت الشركة في مواجهتها وتحويل التحديات إلي فرص".



وأوضح أن الشركة قامت بتنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانعها الثلاث في آن واحد ولأول مرة في تاريخ الشركة، مما سينعكس بالإيجاب على استمرارية تشغيل المصانع على المدى الطويل ومخطط العمرات الدورية.

وتابع أنه نتيجة لما توليه الشركة من اهتمام بدراسة وتحليل الأسواق الخارجية، تم تحقيق أعلى مستوى للإيرادات في تاريخ الشركة وتسجيل أرقام قياسية جديدة ، حيث ارتفعت إيرادات النشاط بنحو 4.39 مليار جنيه، مدعومة بالاستراتيجية التسويقية التي انتهجتها الشركة .

واستكمل ضاحي، بالتوازي ارتفعت أرباح التشغيل بنحو 1.7 مليار جنيه، مما يؤكد على الكفاءة التشغيلية بالمصانع ويعكس الأداء التشغيلي والمالي المتميز مدعوما بالطلب على الأسمدة وتحسن متوسطات الأسعار حيث أن سوق الأسمدة النيتروجينية سيظل الأكثر مرونة نظراً لأهميته للأمن الغذائي المحلي والعالمي.





